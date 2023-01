Boris Becker keert na gevangenisstraf terug als analyticus bij Eurosport

Becker (55) was eerder al werkzaam voor Eurosport. Voor het laatst was dat tijdens de Australian Open van vorig jaar. Nadat hij in april door een rechtbank in Londen veroordeeld was, verving de sportzender hem door zijn landgenoot Mischa Zverev, de broer van top 10-speler Alexander Zverev. Volgens de krant Bild zal Becker dit jaar niet naar Australië afreizen, maar verricht hij zijn werkzaamheden vanuit de tv-studio in München.