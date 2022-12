Boris Becker (55) vrijgelaten uit Britse gevangenis: tennisgrootheid wordt land uitgezet

De zesvoudig Grand Slam-winnaar werd in april van dit jaar door de rechtbank in Londen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar vanwege het achterhouden van ruim 2,5 miljoen euro nadat hij failliet was verklaard. Becker had een lening van ruim 3 miljoen euro openstaan na de koop van zijn landgoed op het Spaanse eiland Mallorca. Hij zou bij zijn schuldeisers in totaal zo’n 60 miljoen euro in het rood hebben gestaan. Eerder werd hij al veroordeeld vanwege belastingontduiking in 2002. Daarvoor kreeg hij in zijn geboorteland een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Becker heeft slechts acht maanden van zijn straf moeten uitzitten in Engeland. De verwachting was dat Becker de helft van zijn straf in de cel zou verblijven, maar de Duitser is per direct vrijgelaten en zal het land worden uitgezet. Becker gaat het Verenigd Koninkrijk daardoor na jaren verlaten. Sinds 2012 was de Duitse tennisgrootheid woonachtig in Engeland.

De 55-jarige oud-tennisser kwam in aanmerking voor automatische uitzetting omdat hij een buitenlander is zonder Brits paspoort en omdat hij een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft gekregen.

Grand Slams

Becker won in 1985 als zeventienjarige voor het eerst Wimbledon. In Londen kroonde de Duitser ook in 1986 en 1989 tot winnaar. Bovendien won hij de Australian Open in 1991 en 1996 en schreef hij in 1989 de US Open op zijn naam.

Boris Becker in 1986 in actie op Roland Garros.