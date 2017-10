Bondscoach Noord-Ierland moet rijbewijs inleveren

Bertens verliest kansloos in kwartfinales Luxemburg

15:56 Kiki Bertens is in de kwartfinales van het toernooi in Luxemburg kansloos uitgeschakeld. De 25-jarige tennisster uit Wateringen was niet opgewassen tegen de drie jaar jongere Duitse Carina Witthöft. De als tweede geplaatste Bertens ging in twee sets onderuit: 6-1, 6-2. De partij duurde nog geen uur.