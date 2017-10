Bolt: Martens is de beste voetbalster ter wereld

,,Zij leidde het Nederlands team naar de Europese titel en was ook de beste voetbalster op dat toernooi'', aldus de achtvoudig olympisch kampioen in een interview op de website van de wereldbond.



De Jamaicaanse sprintlegende, die deze zomer afscheid nam van de atletiek bij de WK in Londen, heeft nog altijd een carrière als voetballer voor ogen. ,,Zeker. Het is bekend dat ik daar al vaker op heb gezinspeeld en er zijn ook clubs die mij hebben benaderd. Helaas heb ik een hamstringblessure en kan ik momenteel niet trainen'', aldus Bolt.



Hij liep die kwetsuur op tijdens finale van de 4x100 meter estafette op de WK in Londen. Het afscheid van de snelste man ter wereld liep uit op een pijnlijke struikelpartij voor het oog van 60.000 toeschouwers.