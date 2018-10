Bogaerts wint World Series met Boston Red Sox

Zeeuwse podiumplek­ken op marathon­dag Et­ten-Leur

28 oktober ETTEN-LEUR - Tim van den Broeke uit Vlissingen heeft zondag in Etten-Leur een wedstrijd over 10 kilometer gewonnen. Op het bijnummer van de Marathon van Brabant bereikte hij de eindstreep in 32.03 minuten. Bij de vrouwen werden Yvonne Moerland (39.36) uit Yerseke en Carolien van de Kreeke (40.12) uit Serooskerke tweede en derde. In de klasse V35 waren ze de nummers één en twee.