Boete van 800.000 euro voor vechtende Vidal

VIDEO Van rijden tot voeding en nachtrust; wereldtop­per Desalle legt alles uit

17 oktober AXEL – Topmotorcrosser Clément Desalle uit Gouy-lez-Piéton was gisteren te gast op het circuit Smitschorre aan de Lageweg in Axel. De 29-jarige Belg ging maar al te graag in op de uitnodiging van de Stichting Jeugd Motorcross Zeeuws-Vlaanderen en RES Axel om de jeugd een middag onderricht te geven. In de breedste zin van het woord.