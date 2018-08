Boete en schorsing voor Peng Shuai wegens vals spel

De integriteitscommissie TIU noemt de naam van de betrokken speelster niet, maar het bleek te gaan om de Belgische Alison Van Uytvanck. Er is volgens de TIU sprake geweest van ,,drang en de mogelijkheid tot een financiële beloning''. Peng krijgt ook een boete van 10.000 dollar, waarvan de helft voorwaardelijk. De 32-jarige Chinese kan hierdoor tot 8 november niet aan wedstrijden deelnemen. Peng was in 2014 even de nummer één van de wereld in het dubbelspel en haalde individueel de veertiende plaats op de wereldranglijst. Haar toenmalige coach, de Fransman Bertrand Perret, werd voor zijn rol in de zaak ook voor drie maanden geschorst door de TIU.