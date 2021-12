Bluvn Goan vat 130 jaar Club Brugge samen ‘Duizenden Zeeuwen in het stadion’

Voor een gesprek met Raf Willems moet je niet richting West-Vlaanderen. Toch is het geen toeval dat hij deze ode aan blauw-zwart brengt. Raf Willems (61) woont in Nijlen, een gemeente nabij de Antwerpse provinciestad Lier. ,,Waarom ik Clubsupporter ben geworden? De eerste wedstrijd die ik op tv zag, was de bekerfinale tussen Club Brugge en Beerschot in 1968. Als achtjarige begon ik te supporterenvoor de winnaar. In de jaren 70 raakte ik gecharmeerd door de muzikale en Engelse sfeer die rond Club Brugge hing. Vooral het lied ‘Hand in hand, kameraden’ was voor mij machtig. Ik herinner me uit die tijd nog een wedstrijd tegen Lierse. Ik ging bij de supporters van Club Brugge staan. Dat waren toen nog echte West-Vlamingen. Die supporters golfden op en neer, net zoals in Engeland. De hele tijd waren er die gezangen, echt ongelooflijk.”