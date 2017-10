Blatter en Platini te gast bij Poetin tijdens WK

Grap van Hoek-fotograaf wordt werkelijkheid

19 oktober HOEK - Het was op 11 oktober nog een grap van Sjaak van der Salm, de huisfotograaf van zaterdag-hoofdklasser Hoek. Hij tweette toen een ontwerp van een fansjaal voor de bekerwedstrijd van de Zeeuws-Vlamingen tegen Heracles Almelo. Dat deed hij als reactie op de strafschoppensoap. U weet wel, dat gedoe over het ABBA-principe dat was toegepast bij FC Lisse-Hoek.