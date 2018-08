Blatter diep geraakt door overlijden van 'vriend' Annan

Superster Curry belooft Warriors trouw

12:29 Basketballer Stephen Curry wil zijn hele carrière bij de Golden State Warriors blijven basketballen. De Amerikaan debuteerde in 2009 in de NBA bij de ploeg uit Californië en veroverde met de Warriors onlangs voor de derde keer in vier jaar de titel. ,,Dit is mijn thuis, dit is waar ik wil zijn. Om meerdere redenen'', zei Curry in een podcast.