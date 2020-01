Bizarre dag voor Tallon Griekspoor: ‘Wat speelde ik ineens goed!’

Bij TOP maakt de eindklasse­ring niet zoveel uit

14 januari ARNEMUIDEN - Grof gezegd interesseert het de spelers en de staf van TOP Arnemuiden geen moer of ze in de hoofdklasse A eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde worden. ,,Als we er maar in blijven”, zei coach Edwin Coppoolse zaterdag na de 27-21-overwinning op Fiks. ,,Een goed eindresultaat van het tweede team heeft dit zaalseizoen onze prioriteit.”