Bizar: Rafael Nadal kukelt maandag na bijna achttien jaar (!) uit de top 10 van de wereld

Feyenoord snakt naar zege in Amsterdam: welke speler treedt in de voetsporen Dirk Kuyt en Salomon Kalou?

Feyenoord is de laatste jaren niet succesvol in uitwedstrijden tegen Ajax. Van de laatste negentien klassiekers in de Johan Cruijff Arena verloor de club er zeventien. Twee ontmoetingen eindigden gelijk. De laatste zege van Feyenoord in Amsterdam dateert van 28 augustus 2005 (1-2), met dank aan doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuyt.