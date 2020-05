Bingo met Cristiano Ronaldo en porno kijken met ‘Godzilla’

Bingo met Cristiano

Zie je het al voor je? Cristiano Ronaldo die ergens in een tehuis tussen de bejaarden zit en plots keihard ‘BINGO!’ roept? Zover is het nog niet, maar het is niet uit te sluiten dat de superster op zijn oude dag de tijd slijt met een bingokaart in zijn hand. De Portugees raakte bezeten van het spel toen hij in 2003 de overstap maakte van Sporting Lissabon naar Manchester United en een dvd-variant als kerstcadeau kreeg. ,,Het kan heel spannend zijn, omdat je vaak heel lang moet wachten op dat ene nummer om je kaart vol te krijgen’', aldus de aanvaller van Juventus, die claimt dat het hem destijds ook heeft geholpen bij het leren van de Engelse taal. En mocht je ooit nog worden uitgenodigd voor een van zijn verjaardagsfeestjes, reken dan ook maar op een bingo. Toen Ronaldo 30 jaar werd, organiseerde hij er al eens eentje waar prijzen als mobiele telefoons en stedentripjes te winnen waren.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo speelt graag bingo. © AFP

Tyson de duivenfluisteraar

Waar gebeurd: Mike Tyson sloeg op 10-jarige leeftijd een vuilnisman knock-out, omdat die zijn net overleden favoriete duif in een vuilnisbak had gegooid. Ja, de beruchte bokser heeft dus al van kinds af aan een band met duiven. Ze zijn voor Tyson zijn hele leven lang al een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. ,,Toen ik klein was, was ik dik en lelijk. Kinderen plaagden me heel de tijd. Het enige waarvan ik hield, waren duiven’', aldus de oud-wereldkampioen. Niet gek ook dat hij tegenwoordig een fervent duivenmelker is en er meer dan 70 bezit. En wie denkt dat de gevleugelde dieren goedkoop zijn, komt bedrogen uit. Tyson telde voor drie duiven van het vermaarde Janssen-ras, gefokt door vier Belgische broers voor het duivenracen, al eens zo’n 20.000 euro per stuk neer. ,,Want het zijn zonder twijfel de snelste duiven ter wereld’', aldus de bokslegende.

Bekijk hier de duivenverzameling van Mike Tyson:

Beckham en de drie musketiers

Stel, je woont sinds kort in Los Angeles en raakt al snel bevriend met filmster Tom Cruise. Die heeft een idee: laten we een potje gaan schermen, want het is mijn favoriete sport, ik ben er supergoed in en Will Smith doet ook mee. Hoe kun je daar nog nee tegen zeggen? Het overkwam David Beckham, kort nadat hij in 2007 voor LA Galaxy ging voetballen. De Engelsman, inmiddels eigenaar van MLS-club Inter Miami, begaf zich dan geregeld met Smith naar het huis van Cruise om gezamenlijk de drie musketiers uit te hangen. ,,Tom heeft een hele kamer ingericht voor het schermen. We zien elkaar niet zo vaak, wij met z’n drieën, dus het is dan erg leuk dat we kunnen chillen en schermen’', vertelde Smith destijds in een interview.

Volledig scherm V.l.n.r:Tom Cruise, Katie Holmes, Victoria en David Beckham, Jada Pinkett Smith en Will Smith. De drie mannen schermden graag met elkaar. © REUTERS

Matsui, pornoverzamelaar van beroep

Hij mag dan één van de beroemdste Japanse honkballers aller tijden zijn, de World Series hebben gewonnen met de New York Yankees; Hideki Matsui zal misschien wel voor altijd herinnerd worden om zijn enorme collectie pornofilms. Volgens Amerikaanse media verzamelde hij al meer dan 55.000 exemplaren, een aantal dat hij overigens nooit heeft tegengesproken. En dat in het internet-tijdperk, waar je gewoon gratis naar porno kunt surfen! ‘Godzilla’, Matsui’s vrij toepasselijke bijnaam die hij wel al eerder kreeg, kan er zelfs om lachen. Of zoals een Japanse journalist het eens verwoordde: ,,Matsui is een geile man. We zijn allemaal geil, min of meer. Maar hij probeert dat niet te verbergen.”