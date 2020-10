Bijzonder, de verhalen van Podoroska en Swiatek, maar waar zijn de toppers?

Zo verging het WK-held Götze de afgelopen zes jaar

7 oktober Net 22 is Mario Götze als hij Duitsland in 2014 op een zomeravond in Rio de Janeiro in Éstadio Maracanã de wereldtitel bezorgt ten koste van Argentinië. Zes jaar later speelt de WK-held in de eredivisie. Wat is er met Super Mario gebeurd?