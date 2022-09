Bijrol voor Nederlanders bij Hungarian Darts Trophy

DERDE DIVISIE Belgische basis en Nederland­se invallers Hoek trekken het eerste punt over de streep

VEENENDAAL - Hoek is eindelijk van de nul af. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist, die zaterdag meer op een Belgische ploeg leek, slaagde er op bezoek in Veenendaal bij GVVV niet in te scoren, maar sleepte wel een punt over de streep. Ook drie Nederlandse invallers konden het verschil niet maken.

3 september