Bij toernooi Djokovic besmette Dimitrov is verlost van corona

reportage Olivier Aertssen (15): Als Ajacied was de keus snel gemaakt

11 juli In drie jaar tijd van een Zeeuwse dorpsclub naar een driejarig contract bij Ajax. Zoiets lijkt alleen in een jongensboek te kunnen, maar voor Olivier Aertssen is het de realiteit. Natuurlijk, het was lastig om zijn vrienden en school vorig jaar achter zich te laten, maar op het veld ontwikkelde de tiener zich daarna razendsnel verder. ,,De verhuizing, weg uit Zeeland, daar zag ik het meest tegenop.’’