Bij de familie Van Hecke gaat het vooral over voetbal, voetbal, voetbal

Omdat ook boven stadion De Kuip het water met bakken uit de hemel komt, besluiten de presentator en analisten van FOXSports hun praatje vooraf in de spelerstunnel te houden. Als de spelers van NAC Breda richting het veld gaan voor hun warming-up, pikt Mario Been de man met rugnummer 20 eruit. ,,Da’s een goeie’’, zegt Been. ,,Jong ventje, komt uit Goes.’’ Dat laatste klopt niet, want Jan Paul van Hecke komt natuurlijk uit Arnemuiden.

De blonde verdediger heeft een dag eerder in de huiskamer van zijn ouderlijk huis verteld dat hij eigenlijk nooit last van zenuwen heeft. ,,Gezonde wedstrijdspanning, dat is er wel een beetje’’, bekent hij. ,,Zenuwen niet.’’ Sinds een tijdje is Van Hecke de eerste penaltynemer bij NAC. ,,Tegen Almere City maakte ik laatst de enige goal uit een strafschop. Daarna kreeg ik ook de vraag of ik bij dat moment zenuwachtig was. Nee, dat was ik niet, omdat ik ervan overtuigd was dat ik die bal binnen ging schieten.’’