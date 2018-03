Bij -8 graden in jacuzzi naar voetbal kijken

Hiensch keert terug bij Kloetinge, deze keer als jeugdtrainer

12:52 KLOETINGE - Diederik Hiensch keert komend seizoen weer terug bij voetbalvereniging Kloetinge. De oefenmeester, die aan zijn derde en laatste jaar bij zaterdag-tweedeklasser Terneuzense Boys bezig is, wordt met ingang van het nieuwe seizoen trainer van Kloetinge JO15-1. Dat team is momenteel koploper in de hoofdklasse en hoopt te promoveren naar de derde divisie.