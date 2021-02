Bianca Andreescu wint eerste duel sinds eind 2019

De 20-jarige Andreescu speelde sinds het veroveren van haar eerste grandslamtitel nog maar twee toernooien. Na haar titel op de US Open deed ze dat jaar nog mee aan het WTA-toernooi van Peking en de WTA Finals, maar in heel 2020 kwam ze niet in actie.

De nummer 9 van de wereld werd vorig jaar geplaagd door onder meer een knieblessure. ,,Ik heb de moeilijke beslissing genomen het gravelseizoen dit jaar over te slaan. Ik zal de rest van het seizoen gebruiken om te focussen op mijn gezondheid en training", schreef Andreescu al in september van vorig jaar. ,,Hoe moeilijk het ook was tot dit besluit te komen, ik heb zoveel om naar uit te kijken in 2021, waaronder de Olympische Spelen.”



Andreescu baarde bijna anderhalf jaar geleden opzien door in de finale van de US Open Serena Williams te verrassen.