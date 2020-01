Bertens zonder zorgen naar tweede ronde

Koen de Kort verdubbelt na één rit al donatie voor slachtof­fers bosbranden Australië

10:20 Koen de Kort hoopt in de Tour Down Under geld op te halen voor de slachtoffers van de bosbranden. Hoe beter hij in de etappekoers rijdt, hoe meer hij geeft. Dus belooft de Brabander na de eerste etappe al zijn inzet te verdubbelen.