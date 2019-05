Bertens zonder te spelen naar halve finale in Rome

‘Noordwijk kampioen? Dat kan, maar niet tegen ons’

11:02 HOEK – De KNVB bezorgde deze week een bord van negen meter lang in Hoek, waar de kampioen van de derde divisie zaterdag achter mag poseren. Bij de voetbalbond houden ze er rekening mee dat Noordwijk de titel zaterdag op sportpark Denoek veiligstelt, maar de spelers van Hoek zouden dat feest nog best even uit willen stellen. ,,Noordwijk mag van mij kampioen worden en Quick Boys achter zich houden’’, zegt Jonathan Constansia. ,,Maar dan wel volgende week tegen Eemdijk en niet tegen ons.’’