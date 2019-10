Bertens zonder Sluiter: geen resultaten, wel rust

Door Rik Spekenbrink



Na de overwinning van concurrente Belinda Bencic, zaterdag in de halve finale van Moskou, wist Kiki Bertens het zeker. Dit jaar geen WTA Finals voor haar, al is ze volgende week wel reserve in Shenzhen. Zes weken van toernooien zonder coach Raemon Sluiter aan haar zijde brachten geen schokeffect als het gaat om de resultaten. Telefonisch vanuit Zhuhai, waar Bertens deze week de WTA Elite Trophy moet spelen, vertelt Bertens over afgelopen anderhalve maand en de ongewisse toekomst.