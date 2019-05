Bertens zeer overtuigend naar kwartfinale Madrid

GP Arjaan de Schipper maakt zaterdag doorstart in U23 Road Series

7 mei GOES - Geen UCI nations’ cup, maar U23 Road Series. De GP Arjaan de Schipper blijft zich focussen op belofterenners, maar doet wel een stapje terug. ,,We moesten een wedstrijd zoeken die bij ons budget paste. Dat hebben we in deze vorm gevonden”, aldus wedstrijdvoorzitter Kees Veerhoek.