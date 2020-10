Bertens zakt een plaats op wereldranglijst, Swiatek stijgt 37 plekken

VIDEO Jonathan Constansia staat ‘aan’ en daar heeft Hoek profijt van

11 oktober WOERDEN - Het ziet er simpel uit, maar dat is het niet. ,,Probeer het maar eens, zo’n lange bal in één keer uit de lucht klaar leggen.’’ Aan het woord is Jonathan Constansia, die niet over zichzelf praat maar een actie van Istvan Bakx analyseert. Het ‘simpele’ tikje vormt de inleiding tot de beslissende 0-2 van Hoek op bezoek bij Sportlust’46. Invaller Bakx legt de bal klaar voor Reguillo Vandepitte, een andere invaller. Constansia is dan al aan het sprinten, laat iedereen zijn hielen zien en rondt op een bijzondere manier af.