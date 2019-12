Bertens wint WTA-award voor promotie van de tennissport

Zeeuwse tennissers vinden elkaar bij studenten­ver­e­ni­ging in Breda

10 december Hulst – Inèz de Bruijn was afgelopen weekend weer even terug in het ouderlijk huis in Heikant. Zoals gewoonlijk combineerde de 20-jarige studente dat met haar baantje in een café te Hulst. Ze sprak namens een groep van tientallen Zeeuwen die allen lid zijn van Studenten Tennis Breda (STB).