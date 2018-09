Bertens wint in Seoul en doet goede zaken voor WTA Finals

In Azië speelt Bertens deze weken nog voor twee andere hoofdprijzen. Als ze goed presteert, kwalificeert ze zich voor het eerst in haar carrière voor het lucratieve eindejaarstoernooi, de WTA Finals. Haar grootste concurrente voor de Finals is de Tsjechische Karolina Pliskova, die vannacht op het hoger aangeschreven toernooi in Tokio de titel pakte door US Open-winnares Naomi Osaka in twee sets te verslaan (6-4, 6-4). Pliskova heeft nu de achtste plek, en tevens laatste plek voor de Finals in handen. Bertens staat negende op de WTA Race-lijst.



Bertens, die een cheque van 43.000 dollar in ontvangst nam, reist nu door naar China voor de grotere toernooien in Wuhan en Peking, waar ze haar plek in de Finals veilig hoopt te stellen. Ze boekte eerder dit jaar al toernooizeges in Charleston en Cincinnati. In totaal staat de teller nu op zeven WTA-titels: vorig jaar won ze de toernooien van Gstaad en Nürnberg, een jaar eerder zegevierde ze ook in Nürnberg en in 2012 beleefde ze de primeur in het Marokkaanse Fez.