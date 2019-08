Bertens wacht nog op tegenstander, Haase treft Schwartzman op US Open

Rollercoas­ter leidt Brian van Goethem naar de Vuelta

7:00 PHILIPPINE - Een rollercoaster, zo beschrijft wielrenner Brian van Goethem de periode waarin hij zich bevindt. Begin deze maand was er tragisch nieuws, toen zijn ploeggenoot Bjorg Lambrecht na een zware valpartij in de Ronde van Polen het leven liet. Kort daarna werd hij door zijn ploeg opgeroepen voor de Vuelta, de eerste grote ronde in zijn carrière. ,,Natuurlijk was ik daar blij mee, maar het is een verschrikkelijke periode geweest.”