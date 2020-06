Bertens: ‘Voor Djokovic bestaat het coronavirus nu misschien wel’

Door Rik Spekenbrink



Hartstikke mooi, de plannen voor de US Open, Roland Garros en de rest van de toernooien dit jaar. Maar mochten de internationale tennisbonden binnenkort beslissen dat het tennisjaar 2020 ‘gewoon’ klaar is, dan kan Kiki Bertens daar prima mee leven. Ze heeft een onbehaaglijk gevoel bij de geplande herstart van haar sport. Dat had ze al, het nieuws over de besmettingen bij de Adria Tour in Servië en Kroatië vergrootten haar zorgen alleen maar. ,,Het is bizar wat daar gebeurd is.”