Bertens verslaat Ostapenko in Madrid

video Voorzitter Azimi valt in bij Patro en scoort

5 mei MAASMECHELEN - In de laatste wedstrijd van het seizoen maakte Salar Azimi zondagmiddag zijn opwachting als speler van Patro Eisden Maasmechelen. De voorzitter uit Aardenburg viel in de derby tegen Sporting Hasselt vijf minuten voor tijd in en scoorde vervolgens ook nog. Drie minuten na zijn entree kreeg Patro een strafschop, die feilloos werd benut door Azimi (3-2). In blessuretijd kwam Hasselt vervolgens nog langszij (3-3).