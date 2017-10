Bertens verliest kansloos in kwartfinales Luxemburg

Kiki Bertens is in de kwartfinales van het toernooi in Luxemburg kansloos uitgeschakeld. De 25-jarige tennisster uit Wateringen was niet opgewassen tegen de drie jaar jongere Duitse Carina Witthöft. De als tweede geplaatste Bertens ging in twee sets onderuit: 6-1, 6-2. De partij duurde nog geen uur.

Witthöft, de nummer 73 van de wereldranglijst, was in de eerste set op alle fronten de betere speelster. Na wat technische en tactische tips van coach Raemon Sluiter bood Bertens in de tweede set wat meer verzet. Ze maakte echter opnieuw te veel fouten tegen de offensief ingestelde Witthöft, die bovendien goed serveerde.

Bertens won eerder dit jaar bij het graveltoernooi in Bastad in Zweden nog in twee sets van Witthöft. De onderlinge score is na het ontnuchterende duel in Luxemburg nu 2-2.