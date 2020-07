Bertens verliest in Berlijn ook op hardcourt

De 28-jarige Nederlandse tennisster moest dinsdag in haar eerste partij in Berlijn, op gras, ook al haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitova: 6-3 6-2. Dat duel duurde nog geen 50 minuten. Bertens gaf na die eerste nederlaag toe dat het vereiste niveau bij haar nog ver te zoeken was. Ze hoopte op enige verbetering op hardcourt, maar daar was vrijdag nog niet veel van te zien.

Sevastova speelt in de halve finales tegen Jelina Svitolina, die in de kwartfinales niet in actie hoefde te komen. De Oekraïense tennisster versloeg vrijdag nog wel in de uitgestelde finale van het eerste invitatietoernooi in Berlijn de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets. Dat evenement werd eerder deze week in het Steffi Graf Stadion op gras afgewerkt, maar door overvloedige regenval konden de finale en de strijd om de derde plaats, met Bertens, op die ondergrond geen doorgang meer vinden. De finale vond derhalve vrijdag plaats, eveneens op de hardcourtbaan in een hangar op het vroegere vliegveld Tempelhof.