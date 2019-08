Bertens vecht tegen tranen: ‘Een complete offday’

Hoe het kwam is voer voor nader onderzoek, maar Kiki Bertens kon na haar nederlaag in de derde ronde van de US Open maar één conclusie trekken: ,,Ik heb gewoon heel slecht gespeeld.‘’

Door Rik Spekenbrink

Haar stem kraakte en het was vechten tegen de tranen. De stevige nederlaag van Bertens tegen Julia Görges (6-2, 6-3) hakte erin. Geen moment had ze zich goed gevoeld op de baan, terwijl daar voorafgaand aan de derderondepartij geen enkel signaal voor was. ,,Dus we moeten eens goed kijken hoe dit kon gebeuren”, zei Bertens, die hoopte in de Amerikaanse avond nog terug te vliegen. ,,Ik ben er ziek van en er wel klaar mee.”

Haar benen voelden zwaar en ze ‘voelde’ de ballen niet. Desondanks kreeg Bertens kansen tegen Görges, die ook niet briljant speelde. ,,Maar als je dan twee simpele returns op breakpoint mist, of na gemiste matchpoints van haar weer een belabberd punt speelt, word je behoorlijk wanhopig. Ik wilde het wel omdraaien, maar hoe dan?”

Zo kort na de partij had ze geen verklaring voor die ‘complete offday’. ,,Ik heb geen idee. Ik voelde me niet bijzonder gespannen voor de wedstrijd, maar dat kan onbewust een rol hebben gespeeld. Of misschien was ik juist te ontspannen. Het kost even tijd om die verklaring te vinden. Ik denk dat ik met Raemon (Sluiter, coach, red.) en Remko (aanstaande, fysiektrainer, red.) ga praten en ook vragen ga stellen. Wat zagen zij? Pas als je een verklaring hebt, kan je aan de oplossing werken.”

Het grand slam-seizoen noemde Bertens ‘niet goed’, met uitschakelingen in de tweede rondes van de Australian Open en Roland Garros en derde rondes op Wimbledon en de US Open. ,,Ik weet niet hoe dat komt. Een uitschieter op een grand slam zou fijn zijn, dat zijn toch de momenten dat de media en de Nederlanders kijken. Dat is niet oneerlijk, zo is het gewoon. Ik doe het zelf ook het liefst goed op die toernooien, niet voor niets zijn daar de meeste punten te verdienen.”

Bertens noemt haar tennisjaar 2019 ‘oké’. ,,Tijdens die andere 25 weken dat ik toernooien speel, zijn de resultaten over het algemeen wel erg goed. Ik sta nog steeds in de top 10 van de wereld en ben in de race voor de WTA Finals in China. Dus kennelijk doe ik toch genoeg goed.”