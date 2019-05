Bertens treft voormalig wereldtopper Konta in halve finale

Konta is aan een opmerkelijke opmars bezig. De Britse kan vooral goed uit de voeten op hardcourt en gras. Zo haalde ze in 2016 de halve finale van de Australian Open en in 2017 de halve eindstrijd op Wimbledon. Gravel lag haar vooralsnog niet. Ze kwam nooit verder dan de eerste ronde van Roland Garros. Op het Italiaanse gravel is het dit jaar anders voor de nummer 42 van de wereld. Ze versloeg eerder al Venus Williams en Sloane Stephens.



Bertens had vandaag een rustdag. Haar tegenstandster, Naomi Osaka, trok zich terug met een handblessure. De Nederlandse nummer 4 van de wereld speelde vier keer eerder tegen Konta, allemaal op hardcourt. De stand is 2-2, nadat dit jaar Bertens op Indian Wells Konta had verslagen.



Mocht Bertens de finale bereiken in Rome dan stijgt ze naar de tweede plaats op de wereldranglijst mits Karolina Pliskova het toernooi niet wint.