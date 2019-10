Bertens treft Mladenovic in Moskou

Kiki Bertens treft in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou de Française Kristina Mladenovic. De nummer 45 van de wereldranglijst versloeg in de tweede ronde Anastasija Sevastova uit Letland in drie sets: 7-5 3-6 6-3. Eerder op de dag was de als tweede geplaatste Nederlandse in drie sets te sterk voor Kaia Kanepi uit Estland: 4-6 6-3 7-5.