Bertens treft Bencic in achtste finales Stuttgart

Van der Lijke en Minnaard vochten tegen de bierkaai

8:18 BERG EN TERBLIJT - Ruim 200 kilometer reden ze zondag in de aanval tijdens de Amstel Gold Race. In de schaduw van alleskunner Mathieu van der Poel zorgden Marco Minnaard en Nick van der Lijke voor een unieke situatie met twee Zeeuwen in de vroege vlucht. ,,Het was bijzonder om in zo’n grote wedstrijd in eigen land met zijn tweeën voorop te rijden’’, klink het in koor. Het geeft ze bovendien vertrouwen voor de komende wedstrijden, zoals de Waalse Pijl van woensdag.