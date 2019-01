Bertens toch niet tegen Sevastova na afzegging Osaka

Bertens stuit nu in de eerste ronde op een deelneemster uit het kwalificatietoernooi of een lucky loser. Die naam is pas later vandaag bekend. Sevastova speelt nu in de eerste ronde tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.



De afzegging van Osaka is een mazzeltje voor Bertens, die het met de loting aanvankelijk niet trof. De tennisster uit Wateringen, in Sydney als zevende geplaatst, kreeg met nummer 11 van de wereld Sevastova de zwaarst denkbare tegenstander voor haar kiezen. Nu Osaka zich heeft afgemeld en de organisatie van het WTA-toernooi in Australië het schema nog kon aanpassen, schoof Sevastova van net buiten de plaatsingslijst naar een beschermde status. Na de afzegging van Osaka is Simona Halep nu als eerste geplaatst in Sydney.