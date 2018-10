Bertens toch naar WTA Finals na afmelding Halep

Bertens fungeerde als nummer 9 van de ranglijst over 2018 als eerste reserve. Ze is de eerste Nederlandse tennisster sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 die meedoet aan het slottoernooi van het seizoen. Vrijdag is de loting voor de groepsfase. Het toernooi in Singapore begint maandag. De loting voor het toernooi waarbij de beste acht speelsters over kalenderjaar 2018 spelen om de officieuze wereldtitel vindt plaats morgenmiddag om (13.00 uur) in Singapore.

Bertens had zich deze week in Moskou op eigen kracht kunnen plaatsen voor de WTA Finals als ze de halve finales zou halen, maar de pupil van coach Raemon Sluiter werd woensdag al in de tweede ronde uitgeschakeld. Een dag later hoorde Bertens dat ze alsnog mag meedoen.

Halep toonde zich in een eerste reactie op de site van de WTA teleurgesteld. ,,Ik vind dit ontzettend jammer. Mijn rug is gewoon niet in orde. Bovendien heb ik al vier weken niet gespeeld. Ik zou voor dit topniveau in Singapore niet eens klaar zijn. Het was een enorm lastig en zwaar besluit, maar ik moet mijn gezondheid nu voorrang geven.



Bertens won dit jaar drie WTA-titels, in Charleston, Cincinnati en Seoul. Op het toptoernooi van Cincinnati versloeg ze onder anderen Wozniacki, Svitolina, Kvitova en in de finale ook Halep. De huidige nummer 10 van de wereldranglijst is niet de enige Nederlandse in Singapore. Demi Schuurs doet mee in het dubbel, met de Belgische Elise Mertens als partner.