Bertens toch in WTA Finals na blessure Osaka

Bertens speelt vandaag al om 11.30 uur tegen Ashleigh Barty. De Nederlandse won nog nooit van de Australische. Vijf keer eerder speelden ze tegen elkaar, waarvan drie keer in dit jaar. Nu treffen ze elkaar dus ook in de WTA Finals, het lucratieve eindejaarstoernooi waaraan de beste acht speelsters van dit jaar meedoen.



Osaka won haar eerste partij in de ‘rode groep’ nog van Petra Kvitova. Belinda Bencic is de vierde speelster in deze groep. De beste twee speelsters uit deze groep plaatsen zich voor de halve finales. Bertens krijgt ondanks dat ze invalt voor Osaka niet de gewonnen wedstrijd van de Japanse cadeau. Zij speelt nu nog twee wedstrijden en kan slechts voor deze twee duels punten verzamelen. Mocht ze dan in de eindstand op gelijke hoogte komen met een tennisster die wel drie duels heeft gespeeld dan gaat die speelster door naar de halve finale.



Bertens kwam vorige week nog uit op de WTA Elite Trophy. In de finale verloor zij van Aryna Sabalenka (6-4, 6-2). De Westlandse debuteerde vorig jaar op de WTA Finals, toen als vervangster van Simona Halep die zich al voor het toernooi geblesseerd terugtrok. Bertens haalde toen de halve finales.