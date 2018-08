Bertens terug met eenvoudige zege in Montreal

Hoek blijft overeind bij krachtme­ting

21:57 ROTTERDAM - Een doordeweekse oefenwedstrijd in Rotterdam, dat viel natuurlijk niet bij iedereen bij Hoek in goede aarde. Maar na afloop van het duel van de derdedivisionist met het één niveau hoger acterende Jong Sparta was iedereen het er dinsdag wel over eens dat het een meer dan nuttige avond was geweest. Hoek speelde een prima wedstrijd, creëerde genoeg kansen en kon wel tevreden zijn met het resultaat (1-1).