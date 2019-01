Bertens strijdend ten onder in Sydney

Marijs hoopt dat batterij in winterzon weer opgeladen is

10 januari ARNEMUIDEN - Zongebruind en goedgemutst gaat Jeanine Marijs aan de tweede seizoenshelft beginnen met TOP Arnemuiden. Vol vertrouwen meent de 28-jarige aanvoerster dat de Zeeuwse hoofdklasser nog bij de beste twee kan eindigen en dus de play-offs kan halen. ,,We zaten voor de winterstop nog niet in een flow”, bekent ze. ,,Maar eigenlijk ben ik daar wel blij om. Ik heb liever dat we later in de competitie pas pieken.”