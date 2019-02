Bertens strandt in kwartfinale Doha

Al in de eerste servicegame ging het mis bij Bertens. Er leek niets aan de hand bij 30-0, maar Mertens won vier punten op rij en sloeg dus al meteen toe. Ondanks verwoede pogingen slaagde de mondiale nummer 8 er in de daaropvolgende games niet in de re-break te plaatsen. Dat gebeurde pas bij 2-4, toen Mertens op breakpoint tegen een dubbele fout sloeg. Maar bij 4-5 ging het opnieuw mis, waardoor de Nederlandse net als bij haar twee vorige partijen in Doha de openingsset inleverde.



Raemon Sluiter kwam op de baan en gaf Bertens een peptalk. Ze moest volgens haar coach met name ‘positiever’ gaan spelen. Het mocht in eerste instantie niet baten. De huidige nummer 21 van de wereld brak Bertens alweer in diens eerste servicegame en had even later een 0-3 voorsprong op het scorebord staan. Toen Bertens bij 1-3 ook nog een kans verspeelde om terug te breaken, leek Mertens gevlogen. Ook het spel van de Belgische bleef echter niet bepaald overtuigend en dus brak Bertens terug, maar dat deed Mertens direct daarna ook weer. Mertens serveerde het bij 4-5 vakkundig uit.



Door deze nederlaag blijft Bertens na deze week achtste staan op de wereldranglijst. Elina Svitolina en Angelique Kerber, belangrijke concurrentes voor Bertens op de ranking, zitten wel nog in het toernooi. Mertens gaat in de halve eindstrijd spelen tegen Kerber, de andere finalist komt uit de partij tussen Svitolina en Simona Halep.