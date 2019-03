Bertens simpel naar derde ronde Indian Wells, ook Haase door

Gino Zuppelli: eerst titel, dan misschien een stap

8 maart VLISSINGEN - In zijn derde seizoen in de hoofdmacht van Walcheren is Gino Zuppelli los. De 21-jarige aanvaller is een vaste waarde, scoorde reeds twaalf keer en heeft daarmee de aandacht getrokken van hoofdklasser VC Vlissingen.