Bertens ruilt Centre Court in voor historische baan 18

Yorick Faasse bevestigt zijn topvorm

18:10 NIEUW- EN SINT JOOSLAND Springruiter Yorick Faasse uit Westkapelle is in absolute topvorm. Met de ruin Heilige Geest van de Lentamel schreef hij in Nieuw- en Sint Joosland op spectaculaire wijze de in handicap verreden klasse M-Z op zijn naam.