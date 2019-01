Bertens prima van start in Melbourne

Geen trui voor Van Anrooij, maar wel zicht op WK-deelname

13 januari HUIJBERGEN Met een betraand gezicht beklom Shirin van Anrooij gisteren het podium. Het NK veldrijden in Huijbergen was niet gegaan zoals de zestienjarige rijdster uit Kapelle voor ogen had. Tweemaal kreeg ze te maken met materiaalpech. Meer dan zilver zat er voor de juniore niet in. ,,Dat is ook niet slecht”, zei ze nog enigszins opgewekt. ,,Maar ik had graag nog iets verder voorin gereden.”