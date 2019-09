Bertens op sterke wijze naar derde ronde in Peking

Zowel in de eerste als tweede set kwam Bertens op een break voorsprong, maar knokte Jastremska zich terug in de wedstrijd. Bertens rechtte in de tweede set echter de rug, mede door fouten van Jastremska, waardoor de Nederlandse op een stand van 5-3 voor de wedstrijd kon uitserveren.

De Oekraïense had in de eerste ronde nog overtuigend afgerekend met de Française Caroline Garcia. Bertens was eerder nog te sterk voor Donna Vekic. In de volgende ronde treft Bertens de winnaar van de partij tussen Angelique Kerber en Polona Hercog.



Aan het China Open in Peking doet vrijwel de gehele top-15 van de wereld mee. Bertens is als achtste geplaatst.