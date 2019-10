Bertens ook komende weken nog zonder Sluiter

TOPSCORERS Steve Schalkwijk achter­haalt Rik Impens, maar het is dringen aan de top

12:22 VLISSINGEN - Steve Schalkwijk (Goes) is naast Rik Impens (Hoek) gekomen in het PZC-topscorersklassement. Dat zal een schrale troost voor hem zijn, want hij maakte zijn doelpunt zaterdag in de 5-1-nederlaag bij Odin’59.