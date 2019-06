Bertens ook in halve finale dubbelspel

Kiki Bertens heeft ook in het dubbelspel in Rosmalen de halve finales bereikt. Met Demi Schuurs won ze in de kwartfinale van de Spaanse Georgina Garcia Perez en de Hongaarse Fanny Stollar met 7-5 6-2. In de halve finale neemt het duo het op tegen landgenotes Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs.

Voor Bertens was het de derde keer vrijdag dat ze de baan op moest. Eerder op de dag won ze het restant van haar partij in de tweede ronde van Arantxa Rus. Daarna versloeg ze in de kwartfinale Natalja Vichljantseva (6-3 6-3).

Zaterdag komt Bertens in de tweede partij op het centre court in actie met haar halve finale in het enkelspel tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan. Daarna speelt ze de halve finale van het dubbel. Mocht ze die partij winnen, komt ze mogelijk later op de dag ook nog in actie in de finale tegen de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic.