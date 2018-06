Bertens ook in dubbel soeverein naar derde ronde

Bertens haalde donderdag ook al de derde ronde in het enkelspel. Morgen komt ze in actie tegen de Duitse Angelique Kerber, voormalig nummer éé van de wereld. Kerber is linkshandig, net als de Amerikaanse Townsend, die donderdag in het enkelspel afgeslacht werd door Simona Halep. ,,Dat is mooi meegenomen, dan kan ik vast trainen’’, zei Bertens na haar enkelpartij. Tegen een ‘leftie’ spelen, is toch anders dan tegen een rechtshandige tegenstander.



Bertens en Larsson wonnen samen negen titels in het dubbelspel. Vorig jaar haalden ze de WTA Finals, alleen de beste duo’s van het seizoen mochten meedoen. Ze schopten het tot de finale. Vrijdag kwamen ze actie op baan 6, waar ze in de eerste set nog wel wat tegenstand kregen, maar in de tweede set over hun tegenstanders heen walsten.