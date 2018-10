Bertens ontvangt ereprijs als speelster die meeste vooruitgang boekte

LIVE | Eerste training voor Verstappen in zeiknat Austin

17:05 Max Verstappen wil dit weekend op zoek naar een podiumplek op het Circuit of the Americas in Austin. Vorig jaar kwam de Nederlander als derde over de finish, maar werd hij door een tijdstraf als vierde geklasseerd. Vanaf 17.00 uur staat de eerste vrije training op het programma en het is noodweer in Amerika. Hoeveel rondes zullen er gereden worden op een zeiknatte baan?