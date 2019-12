Bertens ontkent geldeis voor Spelen: ‘Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt’

,,Deelname aan de Fed Cup heeft voor mij bepaalde consequenties”, zo citeerde de Volkskrant Bertens. ,,Ik zou voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland 80 duizend euro in Sint-Petersburg kunnen mislopen. Ik hoef dat bedrag niet terug te krijgen. Ik hoef ook geen geld te verdienen aan de Fed-Cup; we moeten kijken of we het een beetje tegen elkaar kunnen wegstrepen.”

Om aan de Olympische Spelen mee te mogen doen, moet Bertens in februari uitkomen voor het Nederlandse team in de Fed Cup. ,,Dit zou inhouden dat ik van 30 december tot half april slechts enkele dagen thuis zal zijn en week in week uit zal willen pieken op verschillende continenten en ondergronden. En dan zijn we nog maar aan het begin van het tennisseizoen. Dus ja, ik heb gezegd dat het fysiek en mentaal verantwoord en verstandig zou zijn om andere toernooien voor de Fed Cup te laten schieten waar ik inderdaad veel punten te verdedigen heb en veel geld kan verdienen. Maar nee, geen tonnen en nee ik wil absoluut geen geld voor de Olympische spelen”, zo schrijft de tennisster op haar instagrampagina.



Bertens noemt de Spelen een geweldig evenement en zegt trots te zijn dat ze in Rio meedeed aan de Spelen. De Wateringse zegt dat het voor een tennisser lastig is om een individueel toernooischema op te stellen, waarmee ze het hele seizoen fris en scherp kan zijn, nu ook de Fed Cup verplicht is om mee te doen aan de Spelen. ,,Afgelopen seizoen heb ik te veel toernooien gespeeld om me nog goed te blijven voelen en nog maximaal te kunnen presteren. Ik was volledig opgebrand. Fed cup spelen, zie ik ook als een enorme eer om voor je land uit te mogen komen en ik kijk nog met trots terug op de halve finale die we hebben bereikt.”